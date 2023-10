Para Galípolo, forward guidance é esporte de altíssimo risco para BCs emergentes

Ecoando as palavras do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o diretor de Política Monetária da instituição, Gabriel Galípolo, reforçou nesta segunda-feira, 9, que a autoridade monetária não teria ganho em sinalizar neste momento qual seria a taxa terminal do atual ciclo de cortes de juros. Em setembro, o Copom realizou o segundo corte consecutivo de 0,50 ponto porcentual na Selic, para 12,75% ao ano, e repetiu que deve seguir neste ritmo nas próximas reuniões.

"Fazer forward guidance costuma ser um esporte de altíssimo risco para autoridades monetárias de países emergentes. É sempre muito arriscado se aventurar neste tipo de lógico, porque você pode se machucar. Sou como um navegador do século XVI que vai vendo uma milha e meia na sua frente. Vamos aproveitar que existe espaço para fazer ajuste no nível de contração da política monetária, e ter tempo, com parcimônia e serenidade, para ver quais serão as reações", afirmou Galípolo, mais cedo, em reunião do Conselho Empresarial de Economia da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o diretor, devido a uma possível limitação à política monetária brasileira pelo fato dos juros americanos estarem mais altos, os agentes de mercado passaram a apostar em uma Selic mais alta que a da Focus em 2024.