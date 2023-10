Mudança climática começa a afetar equilíbrio econômico de outros países, diz Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, previu nesta segunda-feira, 9, que a mudança climática começa a afetar o equilíbrio econômico dos países e que o Peru deve ser um dos que mais sofrerão com o El Niño devido ao aquecimento de suas águas e da dependência da indústria da pesca. O quadro foi dado, mais cedo, em reunião do Conselho Empresarial de Economia da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), e disponibilizado no período da tarde. Com isso, o país, segundo ele, deve passar problemas em seu balanço de pagamentos.

Galípolo lembrou que em 2024, se completam 80 anos do acordo de Bretton Woods, que se propunha a criar uma arquitetura financeira internacional. O acordo, salientou, visava a resolver a questão do balanço de pagamentos dos países e a relação econômica e de comércio entre as nações. "Talvez seja o caso de revisitar essa agenda à luz da questão ecológica e climática."

A Argentina também foi mencionada pelo diretor. "Ainda que o país venha acumulando há uma série de anos uma série de problemas, não tem como destacar que, no ano passado, a seca na Argentina - a mesma que também atingiu o Rio Grande do Sul - provocou uma perda de 40% no valor de suas exportações", ilustrou.