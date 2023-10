Massa diz que é necessário rediscutir acordo com FMI: 'Carma'

O ministro da Economia e candidato à presidência da Argentina, Sergio Massa, afirmou que é necessário rediscutir o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), no qual foi classificado pelo ministro como um "carma" deixado pelo ex-presidente do país Maurício Macri.

Durante entrevista ao canal argentino Telenueve, Massa destacou que o acordo com o Fundo é algo que o país terá de conviver até o pagamento da dívida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O acordo entre a Argentina e o FMI foi aprovado pelo conselho executivo do fundo em agosto. Assim, o Fundo desembolsou de cerca de US$ 7,5 bilhões à Argentina através do programa de assistência Extended Fund Facility (EFF). Com isso, o montante total liberado pela instituição para o país sul-americano pelo instrumento chega a US$ 36 bilhões.