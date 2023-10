IPC-S acelera a 0,34% na 1ª quadrissemana de outubro, de 0,27% no fim de setembro, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas (FGV) acelerou a 0,34% na primeira quadrissemana de outubro, após ter encerrado setembro com alta de 0,27%. Com o resultado, o índice acumula elevação de 3,81% em 12 meses, ante 4,17% no final de setembro.

Nesta leitura, seis das oito classes de despesa apresentaram aceleração, com destaque para o grupo Educação, leitura e recreação (1,34% para 2,14%) puxado por passagem aérea (8,46% para 12,92%).

Também houve acréscimos em Alimentação (-0,64% para -0,54%), Saúde e cuidados pessoais (-0,10% para 0,00%), Vestuário (-0,09% para 0,12%), Habitação (0,39% para 0,44%) e Despesas diversas (-0,02% para 0,03%) puxados, respectivamente, por frutas (-0,89% para -0,28%), artigos de higiene e cuidado pessoal (-1,31% para -0,92%), roupas femininas (-0,68% para -0,26%), condomínio residencial (0,22% para 0,60%) e serviços bancários (0,00% para 0,12%).