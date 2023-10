Exterior cauteloso por conflito no Oriente Médio leva Ibovespa à queda

O Ibovespa abriu em queda nesta segunda-feira, 9, seguindo a desvalorização das bolsas norte-americanas e da maioria na Europa e na Ásia, além do recuo do minério de ferro em Dalian, na toada do conflito no Oriente Médio, que começou no fim de semana. A liquidez já minguada promete diminuir mais por conta do feriado Columbus Day nos Estados Unidos, nesta mesma data.

Os negócios com Treasuries não funcionam. Na quinta-feira, os mercados do Brasil estarão fechados também por feriado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após ficarem uma semana fechado, os mercados da China reabriram com as bolsas fechando com sinais divergentes, enquanto o minério encerrou hoje em queda de 2,76%, o que pesa nas ações da Vale e do segmento metálico na B3.