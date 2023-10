Dirigente do Fed vê progresso significativo no combate à inflação, mas ainda 'muito a ocorrer'

Vice-presidente para Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michael Barr foi questionado sobre política monetária, após discurso em evento na manhã desta segunda-feira, 9. Barr foi perguntado sobre a força do relatório de empregos (payroll) mais recente, divulgado na sexta-feira, mas garantiu que não está dando muito peso a indicadores específicos, mas à totalidade do quadro.

Segundo ele, o mercado de trabalho norte-americano no geral "segue apertado", mas há alguns sinais de um maior equilíbrio entre oferta e demanda.

Barr afirmou também que a inflação há vários meses dá "sinais na direção certa", mas advertiu que "ainda há muito a ocorrer".