Conflito no Oriente Médio deixará mercado volátil, principalmente no diesel, diz Prates

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse nesta segunda-feira que o conflito no Oriente Médio vai trazer mais volatilidade ao preço do petróleo, e que a nova estratégia comercial da companhia vai ajudar a mitigar uma eventual disparada no valor dos derivados, principalmente do diesel, que já vinha pressionado.

"Provavelmente vamos ter mais volatilidade no preço, o que vai salientar de novo a utilidade da política de preços que a gente tem colocado em prática junto com o governo federal", disse ele ao chegar em evento promovido pelo consulado da Noruega no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Prates destacou principalmente uma possível aceleração no preço do diesel, mas que ainda é preciso acompanhar o desenrolar dos acontecimentos.