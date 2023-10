Comitê do Fed pode precisar 'fazer mais' para alcançar metas, afirma dirigente

Presidente da distrital de Dallas do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Lorie Logan disse que o comitê de dirigentes votantes da instituição (FOMC) poderá precisar "fazer mais" para alcançar suas metas econômicas. "Prevejo que precisaremos de condições financeiras restritivas contínuas para levar a inflação a 2% e alcançar de forma sustentável os nossos objetivos de máximo emprego e estabilidade de preços", afirmou ela, em discurso no período da manhã, em evento da National Association for Business Economics.

Lorie Logan destacou, no entanto, que as condições financeiras já ficaram substancialmente mais apertadas nos últimos meses, e que muito disso se deve à alta nas taxas de juros de maior prazo.

"Enquanto o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) controla a taxa overnight dos fed funds, as famílias e as empresas normalmente contraem empréstimos a prazos mais longos. As taxas de longo prazo influenciam, portanto, a atividade econômica de forma mais direta que a taxa dos fed funds", explicou ela.