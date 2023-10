Com cenário externo atual, Brasil tem de fazer agenda andar para proteger economia, diz Haddad

Com o recrudescimento da crise internacional pela eclosão do conflito entre o Hamas e Israel, se faz necessário acelerar a agenda de trabalho doméstica para que se possa proteger a economia brasileira. A avaliação é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que nesta segunda-feira, 9, cumpre agenda na capital paulista.

De acordo com o ministro, que concedeu entrevista coletiva no período da manhã para anunciar a nova fase do Programa Desenrola, por enquanto, até o final do ano, a agenda de trabalho está estabelecida com o Senado e a Câmara dos Deputados Federais.

"Mas com o cenário externo se complicando, nosso desafio é fazer agenda interna avançar o mais rápido possível para proteger a economia brasileira. Agora, tem um momento de preocupação externa. De novo, temos que votar e fazer as mudanças necessárias pra proteger a economia brasileira", disse Haddad.