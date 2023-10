CME: mercado eleva chance de pausa nos juros do Fed até dezembro e adianta previsão de cortes

O mercado financeiro ampliou a precificação de manutenção nos juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) até dezembro deste ano e adiantou previsão de cortes das taxas em 2024. As alterações ocorrem em meio a ponderações sobre os novos conflitos no Oriente Médio e enquanto investidores aguardam dados da inflação nos Estados Unidos e a ata da última decisão monetária do BC do país.

Até dezembro, as expectativas por pausa no ciclo monetário subiram, de 57,6% para 65,7%, enquanto a probabilidade de aperto entre 25 pb a 50 pb caiu, de 42,5% para 34,3%.

O mercado também adiantou expectativas para início do relaxamento da política monetária do Fed até no segundo trimestre do próximo ano.

No horário citado, a ferramenta do CME apontava maio como o primeiro mês com maior probabilidade de cortes (de 32,6% na sexta a 44,8%) em relação ao nível atual. As expectativas para redução nos juros em junho de 2024 também foram ampliadas, de 52,1% a 63,9%.