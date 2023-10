Campos Neto: moeda digital reduz fricção e custo de registrar e fazer contratos e negócios

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, avaliou nesta segunda-feira, 9, que a criação de uma moeda digital deve ajudar a reduzir a fricção e o custo de registrar e fazer contratos e negócios no Brasil. O regulador trabalha no desenvolvimento do Drex, projeto de moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês).

"É uma moeda que o formato é muito diferente do que eu vejo por aí, porque entendemos que o principal desafio de fazer a moeda digital era não desintermediar os bancos", disse Campos Neto, durante fala no XXXIII Encontro de Lisboa entre os bancos centrais dos países de língua portuguesa.

A saída foi criar um token emitido por um banco com base em um bloqueio de um depósito. Na visão de Campos Neto, o modelo brasileiro é "mais fácil e melhor" do que as experiências existentes porque não faz a desintermediação bloqueada e ainda insere o conceito de tokenização, o que significa, na prática, que tende a ser mais seguro e moderno.