Campos Neto: BC avalia formas de usar a inteligência artificial, que deve ser inserida ao Pix

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou que o regulador avalia formas de usar a inteligência artificial e que a tecnologia deve ser inserida no Pix, ferramenta de pagamentos instantâneos. Apesar de "estar na moda", ele afirmou que é um "processo bastante antigo" e que estudos já mostram que seu resultado é melhor quando combinado com a mão de obra humana.

"A inteligência artificial está na moda hoje, mas é um processo bastante antigo, e no final das contas entendemos que é importante colocá-la em algum momento para ajudar as pessoas, os processos", avaliou Campos Neto, durante o XXXIII Encontro de Lisboa entre os bancos centrais dos países de língua portuguesa.

Ele afirmou que o Brasil tem um problema de educação financeira e que pode ser resolvido, em parte, por meio da tecnologia de inteligência artificial. Outro ponto é como será a intermediação financeira digital no futuro. "Uma coisa que é fundamental, é que temos uma exponencialização desse tratamento de dados que está perto de acontecer, que é a mudança do sistema binário do ponto em computação", disse.