Bolsas de NY fecham em alta, após falas de membro do Fed reverterem pressão por crise em Israel

As bolsas de Nova York fecharam a segunda-feira, 9, em alta, depois de falas do vice-presidente do conselho do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Philip Jefferson, conduzirem uma melhora do humor nas bolsas dos Estados Unidos, que vinham sob pressão em meio aos desdobramento do conflito entre o Hamas e Israel.

Nesta segunda-feira, o índice Dow Jones fechou em alta de 0,59%, aos 33.604,65 pontos; o S&P 500 teve ganhos de 0,63%, aos 4.335,66 pontos, e o Nasdaq subiu 0,39%, aos 13.484,24 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O volume de negócios foi limitado pelo feriado do Dia de Colombo, que manteve o mercado de Treasuries fechado. Durante a maior parte do dia, as bolsas operaram no vermelho, afetadas pela aversão ao risco diante de conflitos geopolíticos entre militantes do Hamas e combatentes de Israel. "Os mercados acionários geralmente são ruins na precificação de grandes eventos geopolíticos. Não é seu ponto forte", disse Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers.