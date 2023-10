BNDES aprova linha de financiamento para capital de giro a cooperativas agropecuárias

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta segunda-feira, 9, que foi aprovada a criação de uma nova linha para financiamento de capital de giro destinada a cooperativas agropecuárias. As condições de pagamento serão especiais para áreas que tenham sido afetadas por condições climáticas extremas, levando a situação de emergência ou calamidade. A demanda para a nova linha foi estimada pelo banco em até R$ 1 bilhão na safra 2023/2024. A nova modalidade tem como objetivo "ampliar as opções de crédito para o setor, complementando os recursos disponibilizados via Plano Safra", disse o banco.

A linha Crédito Cooperativas será financiada com recursos próprios do banco de fomento, com opções de custo baseadas em taxas pré-fixadas e pós-fixadas, "além da possibilidade de indexação da dívida em variação cambial, especialmente pelas cooperativas que possuem receita em dólar ou atreladas à moeda norte-americana", informou o BNDES.

"Para operações protocoladas até 31 de março de 2024, serão oferecidas também condições diferenciadas, como prazo de pagamento de até cinco anos e carência de até um ano para cooperativas que exerçam atividades em municípios que tenham decretado estado de emergência ou calamidade, reconhecido pelo governo federal, a partir de 01/01/2021", anunciou o banco, em nota. "As condições temporárias visam atender a cooperados de todo o país afetados pelos extremos climáticos durante a atual safra, assim como nas duas safras anteriores", justificou.