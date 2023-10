Área técnica do TCU opina por aplicar piso constitucional só a partir de 2024

A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) foi a favor da posição do Ministério da Fazenda e afirmou em parecer que os pisos constitucionais de Saúde e Educação não precisam ser aplicados em 2023, apenas a partir do próximo ano. A avaliação foi dada em resposta à consulta pública apresentada pela equipe econômica à Corte de Contas, em que a Fazenda defendeu ser "razoável" do ponto de vista "lógico e jurídico" que os mínimos só devam ser aplicados a partir de 2024. O tema, que é relatado pelo ministro Augusto Nardes, ainda precisa ser votado no plenário do TCU, mas a expectativa é de que isso aconteça em breve.

Segundo a área técnica do tribunal, a aplicação imediata ou retroativa do piso, "considerando as peculiaridades desse tipo de despesa", poderá exigir um esforço "desproporcional do governo federal, inclusive com impacto nas demais políticas sociais". "Ademais, em um cenário de forte restrição fiscal, poderá exigir maior endividamento público, com vistas a financiar essas despesas não planejadas, em claro conflito com o art. 164-A, caput e parágrafo único da CF/88. Portanto, com base também no princípio da segurança jurídica, é admissível concluir que é possível a não aplicação de regra sobre mínimos constitucionais no mesmo exercício financeiro de vigência da norma", afirma no documento.

A alternativa de não aplicar os pisos neste ano é defendida pela Fazenda, mas não é unânime dentro do governo. Uma ala do Executivo trabalha pela opção já aprovada no PLP de compensação de ICMS, e que agora aguarda sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O texto permite que os gastos mínimos com a Saúde sejam menores do que o estimado com base no último relatório do Orçamento, resultando num impacto fiscal perto de R$ 5 bilhões - bem menor que os cerca de R$ 20 bilhões estimados caso a aplicação fosse integral. No caso da via defendida pela equipe econômica, em discussão no TCU, contudo, o impacto seria zero.