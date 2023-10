Neurotech: busca por crédito cai 10% em julho ante igual mês/22 e sobe 1,0% ante junho de 2023

A demanda por crédito voltou a apresentar queda de dois dígitos. Em julho, a procura por financiamento no Brasil caiu 10% em relação a igual mês de 2022. Segundo a Neurotech, trata-se do sétimo mês consecutivo de retração. Contudo, na comparação mensal, o Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) subiu 1,0%, depois de ceder 8% em junho.

O recuo apurado no sétimo mês deste ano em relação a julho de 2022 foi puxado pelo segmento de bancos e financeiras, que apresentou declínio de 22% no período. Já a busca por crédito no setor de varejo e serviços cresceu pelo terceiro mês seguido, exibindo expansão de 24% e 19%, respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o crescimento de 1,0% na demanda por financiamento em julho no confronto com junho foi influenciado pela alta registrada em bancos e financeiras, de 4,0%, seguida por serviços, com expansão de 11%. Já o INDC do varejo registrou queda de 15% na comparação mensal.