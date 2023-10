Governo cria 'sala de situação' para monitorar abastecimento de combustíveis no Norte

"Ao longo da primeira reunião da Sala de Situação, os participantes discutiram todos os cenários e soluções possíveis para garantir que a região, sobretudo os Estados de Rondônia e Amazônia sic , tenham os estoques necessários para atravessar a estiagem. A situação do abastecimento de GLP, diesel e gasolina segue regular e de acordo com o previsto. O plano de ação proposto pela Sala de Situação deve assegurar a manutenção desses estoques", diz a nota do MME.

A primeira reunião do colegiado foi realizada nesta sexta-feira, 6. Na quinta, 5, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o combustível estocado no Norte do País para suprir os Estados do Acre e de Rondônia tem previsão de durar 30 dias.

Segundo o Ministério, a necessidade de se antecipar aos efeitos da estiagem sobre o abastecimento foi diagnosticada por Silveira nesta semana, durante viagem com a comitiva liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin para a capital do Amazonas realizada na última quarta, 4. No mesmo dia, o governo decidiu acionar duas termelétricas movidas a diesel para garantir a segurança no fornecimento de energia elétrica em Rondônia e no Acre.

O MME enviou ofício para os Ministérios de Portos e Aeroportos, dos Transportes, do Meio Ambiente e Mudança do Clima e para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Desenvolvimento Regional, para a Marinha do Brasil, para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com o objetivo de informar a respeito da situação e solicitar providências que visam a regularidade do fornecimento de combustíveis.

Compõem a Sala de Situação, além do MME, que a coordena, a ANP, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a Petrobras, a Transpetro, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), a Federação Brasilcom, o Grupo Atem, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de GLP (Sindigás), e as Distribuidoras AmazonGás e Fogás.