Temor com juro alto nos EUA reacende após dado de emprego e Ibovespa cai a 111 mil pontos

A moderada tranquilidade externa vista mais cedo durou pouco e o temor com juros altos nos Estados Unidos por mais tempo do que o imaginado voltou a vigorar, após a divulgação do payroll, relatório de emprego norte-americano, nesta sexta-feira, 6. Neste cenário, o Ibovespa cai para a faixa dos 111 mil pontos, depois de fechar na marca dos 113 mil pontos por três pregões seguidos. Com isso, acentua a desvalorização semanal para quase 4,00%, depois de subir 0,48% na anterior.

De acordo com Lucas Serra, analista da Toro Investimentos, os números fortes do relatório de emprego dos EUA mostram que trabalho do país segue "resiliente e aquecido". Isso "impõe desafio adicional do Fed na condução da política monetária, afirma Serra.

As bolsas norte-americanas caem e as europeias reduziram as altas após a divulgação do payroll, enquanto os rendimentos dos treasuries avançavam com força, renovando máximas, corroborando as preocupações dos investidores.

"Os dados, sem dúvida, acrescentam pressão inflacionária a mais nessa transição da política monetária dos Estados Unidos de 2023 para 2024", completa Serra, da Toro.

Conforme o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, agora será preciso acompanhar os sinais dos membros do Fed sobre a política monetária. "Teremos de esperar quais serão as sinalizações", diz.

Ontem, o Ibovespa fechou em queda de 0,28%, aos 113.284,08 pontos, ficando nessa marca pelo terceiro pregão consecutivo. Às 11h12, o Ibovespa cedia 1,37%, aos 111.724,39 pontos, ante mínima aos 111.695,98 pontos (-1,40%), vindo de abertura aos 113.282,50 pontos, com variação zero. Só cinco ações subiam, de um total de 86. Vale era uma delas, com elevação de 0,88%, mas uma contribuição positiva de apenas 0,13 ponto porcentual, ou seja, insuficiente para apagar a queda do Índice Bovespa.

As ações da mineradora subiam apoiadas na decisão do UBS de elevar a recomendação da mineradora de venda para neutro, apesar do recuo de 0,20% do minério de ferro em Cingapura. O petróleo voltava a cair, contaminando os papéis da Petrobras, que caía 0,79% (PN) e -0,17% (ON). Os papéis de bancos tinham perdas expressivas, acima de 2,00%, exceto Unit de Santander e Banco do Brasil, que subiam 0,19% e 0,81%, respectivamente.