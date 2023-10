Pressão pós-payroll arrefece, taxas de juros zeram alta e terminam com viés de baixa

Os juros futuros fecharam a sessão desta sexta-feira com viés de baixa. As taxas subiram durante a manhã, mas o movimento perdeu força durante a tarde, dada a releitura menos pessimista do relatório de emprego nos EUA, que de início provocou reação fortemente negativa nos mercados. Ainda assim, a curva teve forte ganho de inclinação, com as taxas longas subindo bem mais do que as curtas, no fechamento da semana, marcada ainda pela reprecificação do ciclo de cortes da Selic.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 10,955%, de 10,976% na quinta-feira. O DI para janeiro de 2026 terminou com taxa de 10,83%, de 10,86% no ajuste anterior. A do DI para janeiro de 2027 passou de 11,12% para 11,07%, e a do DI para janeiro de 2029, de 11,62% para 11,56%. Na semana, as taxas longas subiram cerca de 30 pontos-base e as curtas, em torno de 10 pontos.

Entre os ativos domésticos, o segmento de juros foi o que teve a melhora mais tardia ao longo da sessão, justamente pela aderência ao movimento dos Treasuries. Em Wall Street, os yields dos títulos do Tesouro dos EUA à tarde desaceleraram em relação aos picos da manhã pós-payroll, mas ainda assim fecharam em patamares elevados e nas máximas desde 2007. No fim da tarde, a T-Note de dez anos, referência entre ativos livres de risco, projetava taxa de 4,78%, após ter subido pela manhã a 4,85%. O dólar à vista, que bateu máximas na casa de R$ 5,22, passou a cair no fim da manhã para encerrar em R$ 5,1622, mas com ganho na semana acumulado em 2,7%.