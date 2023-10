MPEs são 93% das empresas ativas no Ceará; setor de serviços se destaca

Em relação ao total de empresas ativas com enquadramento ME e EPP, cerca de 420 mil contam com sócios homens, enquanto as mulheres representam mais de 329 mil Crédito: AURÉLIO ALVES

As micro e pequenas empresas (MPEs) representam, atualmente, 93% das empresas em atividade no Ceará, com mais de 730 mil Microempresas (ME) e 18 mil Empresas de Pequeno Porte (EPP). Os três municípios do Estado que mais se destacam nestes tipos empreendimentos são Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, cada um com 188.106, 16.440 e 13.035 negócios, respectivamente.

Já em relação ao total de empresas ativas com enquadramento ME e EPP, cerca de 420 mil contam com sócios homens, enquanto as mulheres representam mais de 329 mil. As MPEs são caracterizadas a partir dos critérios de faturamento e número de funcionários. Microempresas têm a receita anual igual ou inferior a R$ 360 mil, enquanto a Empresas de Pequeno Porte tem a receita superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 4,8 milhões. Quanto ao principal setor registrado por empresas destes portes é o de serviços, com mais de 215 mil empreendimentos, seguido pelo de comércio, com 163 mil, e indústria, com cerca de 40 mil. A presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), Carolina Monteiro, comentou sobre os dados. "Hoje é um dia que a gente comemora porque 93% das empresas que abrem são micro e pequenas empresas. Isso é muito importante, é o que movimenta o país e gera cada vez mais empregos para a população."