Guaramiranga vai receber produção artesanal de confeitaria francesa

A previsão de inauguração é para dezembro. Além do local de fabricação, será aberta também uma loja para comercializar a produção em Guaramiranga.

Em breve, Guaramiranga terá sua primeira unidade de produção artesanal no estilo confeitaria francesa, com investimento previsto de R$ 2 milhões. A marca por trás é a Maison Colibri, da proprietária Marlucia Sobral, que possui expertise neste tipo de pâtisserie confeitaria de Paris.

Ainda haverá centro de treinamento para qualificação de mão de obra em pâtisserie no local de doces franceses.

A qualificação é pensada em parceria com Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), que possui o curso de gastronomia no município.

Os produtos também serão destinados ao abastecimento de supermercados e lojas de conveniência, no Maciço de Baturité e em Fortaleza.

Patrícia Leitão, articuladora da unidade e proprietária da Imobiliária Guaramiranga Blog, diz que já estuda a implantação da "Rota do Chocolate".

"Nossa intenção, futuramente, é fazer essa rota em parceria com o Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)."

