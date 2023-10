Biden diz que inflação desacelera e que EUA têm menor índice entre grandes economias no mundo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou os dados robustos do relatório de empregos (payroll) e apontou que a resiliência do mercado de trabalho ocorre em meio à desaceleração da inflação. "Agora, temos a menor inflação entre as grandes economias", afirmou ele.

Biden comentou que sua gestão está impulsionando projetos para aproximar cadeias de suprimento aos Estados Unidos, o que contribuí para o atual fortalecimento de indústrias e de empregos no país, na sua visão. Além disso, o presidente afirmou que o seu modelo econômico, apelidado como Bidenomics, lidera a sindicalização de empregados e considera que os efeitos têm sido positivos para a atividade americana.

Questionado sobre o acordo para impedir uma paralisação nas atividades do governo, Biden respondeu que tenta evitar cortes no orçamento por parte dos republicanos, sob a justificativa de reduzir o déficit fiscal. "Estou cansado de ouvir republicanos dizerem que querem diminuir o déficit, quando, na verdade, visam cortar impostos dos mais ricos e de grandes empresas", disse.