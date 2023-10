BCE: mais altas de juros podem ser necessárias se riscos se concretizarem, diz Isabel Schnabel

Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel alertou que a instituição poderá ter de elevar seus juros ainda mais se riscos de a inflação voltar a ganhar força se concretizarem.

Em entrevista ao jornal croata Jutarnji list, reproduzida hoje no site do BCE, Schnabel disse que notícias recentes sobre a inflação da zona do euro são, de modo geral, encorajadoras, mas ressaltou que o núcleo dos preços tem se mostrado mais resistente.

"Não podemos presumir que a inflação irá apenas diminuir daqui em diante, porque poderemos ter novos choques do lado da oferta advindos, por exemplo, dos preços de energia e de alimentos", ponderou ela.