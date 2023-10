BC da Índia decide manter taxa básica de juros em 6,50%

O Banco Central da Índia (RBI, na sigla em inglês) decidiu por unanimidade manter sua taxa básica de juros em 6,50% ao ano, informou a instituição nesta sexta-feira, 6, em comunicado. A taxa vem sendo mantida no mesmo nível desde fevereiro deste ano, após uma série de aumentos desde maio do ano passado, quando estava em 4%. Na Índia, o índice de preços ao consumidor desacelerou em agosto a 6,8%, ante 7,4% em julho, beneficiada pela moderação de altas nos preços dos alimentos. O BC indiano persegue uma meta de inflação entre 2% e 6% *Com informações da Dow Jones Newswires.