Azul amplia em 10 vezes operações no Aeroporto do Galeão a partir de dezembro

A Azul vai ampliar de três para 30 o número diários de voos oferecidos no Aeroporto Internacional do Galeão (Rio de Janeiro). A mudança, que irá ocorrer de forma gradativa a partir de 23 de dezembro, vem em linha com a portaria do governo federal que visa ampliar o fluxo no terminal.

Em resolução publicada em agosto, o governo restringiu a 400 quilômetros o raio de voos com partida do Aeroporto Santos Dumont para estimular a demanda no Galeão, terminal internacional. A medida passa a valer na mesma data prevista pela Azul para consolidar o aumento da operação no terminal: 2 de janeiro.

Os voos oferecidos pela Azul ligam o Galeão às cidades de Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Campina Grande (PB), Guarulhos (SP) e Campinas (SP).