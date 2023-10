Anfavea revisa de 2,2% para 0,1% previsão de crescimento da produção de veículos no ano

A Anfavea, entidade que representa as montadoras, revisou nesta sexta-feira, 6, as projeções ao desempenho do setor neste ano, passando a prever agora uma estagnação - alta de apenas 0,1% - na produção de veículos. A previsão anterior, feita no início do ano, era de crescimento de 2,2%.

Se o novo prognóstico for confirmado nos três últimos balanços mensais do ano, 2023 fechará com 2,37 milhões de veículos montados, na soma de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

A revisão reflete os desempenhos antagônicos das exportações, que frustram a indústria, e do consumo interno de veículos, que supera as expectativas iniciais. Na esteira da queda de 11,2% acumulada desde o início do ano, piorou, de 2,9% para 12,7%, a expectativa de redução dos embarques de veículos em 2023.