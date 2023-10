Taxas de juros oscilam em leve alta com mercado à espera de payroll nos EUA

Os juros futuros operaram majoritariamente com viés de alta nesta quinta-feira, 5, acompanhando o compasso de espera dos demais mercados pelo payroll norte-americano de setembro, na sexta-feira. A oscilação das taxas foi limitada, tendo de um lado o comportamento comedido dos Treasuries e o recuo do petróleo e, de outro, o avanço, também moderado, do dólar ante o real. Agenda e noticiário domésticos nesta quinta esvaziados não também não conseguiram ditar a dinâmica do mercado.

O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 encerrou com taxa de 11,00%, de 10,97% na quarta-feira no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 avançou a 10,88%, de 10,84%. O DI para janeiro de 2027 terminou com taxa de 11,14%, de 11,08%. O DI para janeiro de 2029 projetava taxa de 11,63%, de 11,57%.

A pouca disposição para o risco se manifestava já pela manhã, com taxas oscilando em alta e o mercado evitando assumir posições antes da divulgação do relatório de emprego nesta sexta-feira, depois de dois indicadores divergentes sobre o emprego nos EUA esta semana. Enquanto o relatório Jolts, na terça-feira, sugeria um mercado de trabalho aquecido em agosto, os dados da pesquisa ADP, na quarta, apontaram criação de vagas no setor privado em setembro abaixo do esperado. Nesta quinta-feira, o número de pedidos de auxílio-desemprego da última semana subiu menos do que o previsto.