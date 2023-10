Galípolo aponta posição privilegiada do Brasil, mas reconhece pressão dos juros nos EUA

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 5, que as reservas internacionais robustas, o crescimento da economia e a trajetória mais benigna da inflação colocam o Brasil em posição privilegiada frente ao impacto da alta dos juros norte-americanos. Ele reconheceu, porém, que a remuneração mais alta dos títulos dos Estados Unidos, citando yields de 5% ao ano, não costuma ser um cenário tranquilo a países emergentes.

Galípolo atribuiu à elevação dos Treasuries, como são chamados os títulos emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos, e as previsões mais pessimistas do mercado, que apontam uma taxa de 10,5% para a Selic ao fim do ciclo de flexibilização monetária. "O que a gente escuta lá fora é: vocês fizeram a lição de casa, estão performando melhor do que seus pares, mas o diferencial de juros está estreitando. E, sendo o Brasil um país de carry trade, operação que visa ganhos com base na diferença entre as taxas, começa a discussão sobre o estreitamento do diferencial."

Durante fórum sobre fundos imobiliários, realizado em São Paulo pelo GRI Club, Galípolo destacou as surpresas positivas da inflação, mas reconheceu que o BC ainda tem a "ultima milha" para reancorar as expectativas de inflação na meta central de 3% nos próximos anos. Hoje, as expectativas para 2025 adiante estão em 3,5%.