Tebet sobre precatórios: JEO escolherá melhor caminho

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira, 4, que a questão dos precatórios ainda está em aberto e que o assunto será levado para a Junta de Execução Orçamentária (JEO) e, no fim, quem terá a palavra será o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No mês passado, a equipe econômica levou ao Supremo Tribunal Federal uma proposta de incluir parte dos pagamentos na contabilidade financeira.

Apesar disso, a ministra garantiu que não há uma proposta finalizada e que há mais de duas alternativas em discussão. "A proposta já está na mesa, estamos conversando, já estamos conversando com as equipes, no nível de secretários, e vamos apresentar para a Junta de Execução Orçamentária, que vai escolher o melhor caminho", disse a jornalistas após participar de audiência na Comissão Mista de Orçamento (CMO).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ministra disse que há mais de duas propostas e que ela mesma pode votar contra a tese do Planejamento. "Vamos olhar o que todos estão pensando e escolher o melhor caminho", disse Tebet, reiterando que a proposta de sua pasta ainda será apresentada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.