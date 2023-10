PMI composto da zona do euro sobe a 47,2 em setembro e fica acima da prévia, diz S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 46,7 em agosto para 47,2 em setembro, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 4, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O número definitivo de setembro ficou levemente acima da leitura preliminar e da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de 47,1 em ambos os casos.

O PMI de serviços da zona do euro, por sua vez, aumentou de 47,9 para 48,7 no mesmo período, vindo igualmente acima da estimativa inicial, de 48,4. Apesar dos avanços, as leituras abaixo da barreira de 50 indicam contração da atividade econômica.