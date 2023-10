PIB da Itália encolhe 0,4% no 2º trimestre, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália encolheu 0,4% no segundo trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo revisão divulgada nesta quarta-feira, 4, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. A variação confirma estimativa divulgada no começo de setembro. Já em relação a igual período do ano passado, o PIB italiano cresceu 0,3% entre abril e junho, informou a Istat. Neste caso, o cálculo anterior havia sido de avanço de 0,4%.