Congresso derruba vetos ao Marco Legal das Ferrovias e à exigência de exame toxicológico na CNH

O Congresso derrubou nesta quarta-feira, 4, parte dos vetos ao Marco Legal das Ferrovias e à exigência de exames toxicológicos para a renovação e obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A decisão deu-se por acordo entre os parlamentares do governo e da oposição. A negociação foi mediada pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), junto aos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Carlos Portinho (PL-RJ), que representaram a oposição no Congresso. Pela decisão dos parlamentares, foram derrubados 19 trechos vetados no projeto do Marco Legal das Ferrovias e três trechos vetados no projeto dos exames toxicológicos.

Vetos ao Marco Legal das Ferrovias Entre os vetos derrubados no Marco Legal das Ferrovias (e que, portanto, serão incluídos na lei) está a obrigação de que o governo repasse pelo menos metade dos recursos obtidos com outorgas e indenizações pagos pelas operadoras ferroviárias para aplicação em projetos de Estados e do Distrito Federal, de forma proporcional à extensão da malha ferroviária que os originou. Outros vetos importantes derrubados são a necessidade de indicação, no chamamento público para as autorizações ferroviárias, da capacidade de transporte da ferrovia a ser construída. Os parlamentares também derrubaram o trecho vetado que estabelecia, nos primeiros cinco anos de vigência da lei, um direito de preferência para obtenção de autorização para as concessionárias dentro de suas áreas de influência. Deputados e senadores retomaram, ainda, o trecho que estabelece que, caso não ocorra a adaptação do contrato de concessão para autorização, as concessionárias ferroviárias terão direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se provado desequilíbrio decorrente de outorga de autorizações para a prestação de serviços de transporte dentro da sua área de influência. Vetos aos exames toxicológicos para CNH