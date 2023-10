Arábia Saudita confirma cortes de 1 milhão de bpd na produção de petróleo até fim do ano

A Arábia Saudita confirmou nesta quarta-feira (4) que irá manter cortes de 1 milhão de barris por dia (bpd) em sua produção de petróleo até o fim do ano. Em breve comunicado, o Ministério de Energia saudita reiterou em sua página na internet que os cortes serão mantidos até o fim do ano, atribuindo a decisão a "uma fonte oficial". Desta forma, a Arábia Saudita seguirá produzindo 9 milhões de bpd em novembro e dezembro. Ainda de acordo com o comunicado, a decisão será reavaliada no mês que vem para considerar "um aprofundamento do corte ou aumento da produção". Fonte: Associated Press.