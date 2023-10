QAV acumula queda de 12,6% no ano após aumento de 5,3% em outubro, informa Petrobras

Com a alta de 5,3% do querosene de aviação (QAV) desde de 1º de outubro, o valor do litro do combustível será acrescido de R$ 0,22, informou nesta terça-feira, 3, a Petrobras. Em 2023, o QAV acumula queda de 12,6%, o que corresponde a uma redução média de R$ 0,64/litro em relação ao preço de dezembro de 2022, ainda segundo a estatal.

A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento.