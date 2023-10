Produção da indústria de transformação cresceu 1,0% em agosto ante julho, mostra IBGE

Nos últimos nove meses, ou seja, desde dezembro de 2022, a indústria de transformação cresceu apenas em março e agosto, frisou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE. Ele lembra que a produção da indústria de transformação vinha de uma perda acumulada de 1,3% de abril a julho de 2023. "A transformação vinha de queda nos três meses anteriores a março (dezembro, janeiro e fevereiro)", acrescentou.

A produção da indústria de transformação cresceu 1,0% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, o primeiro resultado positivo desde março, quando tinha subido 1,4%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A produção da indústria de transformação recuou 1,3% no ano. No acumulado em 12 meses, a perda é de 0,8%.

"Vejo muito (o resultado) desse mês com recomposição de perdas observadas nos meses anteriores", observou Macedo. "É muito uma leitura de tentar repor as perdas de um passado recente."

No caso das indústrias extrativas, houve recuo de 2,7% na produção em agosto ante julho, devido a perdas tanto em petróleo quanto em minério de ferro. No entanto, na avaliação de Macedo, a queda na margem não altera o saldo positivo que esse setor vem mostrando no ano.

"As extrativas estão 6,6% acima do patamar de dezembro de 2022", citou Macedo.