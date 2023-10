Moedas Globais: dólar avança ante rivais, mas cai ante iene em meio a rumores de intervenção

Dados de abertura de vagas nos Estados Unidos hoje fizeram o mercado global precificar os juros mais altos por mais tempo, diz Edward Moya, da Oanda. "Esperava-se que surgisse um arrefecimento do mercado de trabalho, mas os dados de vagas de emprego de agosto mostraram um grande aumento no emprego", disse.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 148,80 ienes, o euro recuava a US$ 1,0473 e a libra tinha baixa a US$ 1,2076. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou ganho de 0,11%, a 107,000 pontos.

O dólar seguiu sua escalada de valorização ante rivais no exterior, em meio à alta nos juros dos Treasuries longos e após dados do relatório Jolts indicarem que a economia dos EUA continua demonstrando teimosa resiliência. O iene, porém, ganhou um suspiro hoje e avançou frente ao dólar, com rumores de que a moeda pode ter recebido intervenção do governo, que ainda não foi anunciada oficialmente.

Segundo a Convera, o dólar "está no comando", mas ainda há riscos de recessão que podem fazer a moeda regredir nos ganhos. A empresa pontua que tanto libra quanto euro estão batendo mínimas em vários meses em resposta à alta da instabilidade global.

Hoje, o iene se valorizou, ficando abaixo dos 150 por dólar. A Capital Economics pondera que a melhora vista hoje "provavelmente é fruto" de uma interferência do governo japonês para fortalecer o iene. Porém, a consultoria afirma que medidas como essa já são tomadas no país há um tempo, e que dificilmente surtem efeito no longo prazo. A Capital diz que a tendência do iene depende muito mais dos juros dos Treasuries continuarem em níveis elevados do que a uma própria intervenção do governo.

Seguindo o ritmo de desvalorização, hoje o rublo russo ficou no nível mais baixo desde agosto na média intraday, ficando inclusive abaixo de 100 rublos por US$ 1.

Na Argentina, o debate sobre dolarização da economia local avança, com as eleições presidenciais cada vez mais perto e o candidato favorável à dolarização se mostrando como favorito. Porém, a Capital Economics destaca que essa não é a solução para conter a inflação no país.