Lula jamais prometeu que preços da Petrobras nunca mais subiriam, diz Prates

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nunca prometeu que os preços dos combustíveis não subiriam mais e que o País deixaria de lado referências internacionais ao "abrasileirar" as tarifas, termo cunhado por Lula.

"[O presidente Lula] jamais prometeu que o preço nunca mais subiria, [como se dissesse:] 'Vou me eleger e nunca mais vou subir o preço do combustível'", afirmou Prates em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, no período da noite da segunda-feira, 2. "Também não houve desgarramento [dos preços internacionais]. [O presidente] Nunca disse [que] nós vamos descolar completamente da referência internacional", emendou o presidente da estatal. "Isso seria uma temeridade, porque nós não só importamos ainda parte dos produtos, como estamos inseridos na comunidade internacional."

Prates reiterou que a estatal tem total independência na definição dos preços dos combustíveis. "O governo não manda a gente subir, nem descer, nem segurar, nada disso", afirmou.