Haddad: Nós iremos dar uma devolutiva técnica ao Pedro Paulo sobre preocupação dele em JCP

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou entrar em detalhes sobre a calibragem do projeto sobre tributação de fundos exclusivos e offshore, que deve incluir também uma solução para a JCP, mas afirmou que enviará ainda hoje ao relator, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), uma devolutiva técnica sobre as preocupações do deputado - inclusive sobre a JCP. Mais cedo, após reunião com o ministro, Pedro Paulo afirmou que seu relatório não acabaria com o mecanismo, mas buscaria aprimorá-lo para encontrar um meio-termo entre as avaliações feitas pelo mercado e pela equipe econômica.

"Ele nos trouxe uma série de preocupações, em relação ao projeto encaminhado pelo Executivo, e estamos dando devolutiva técnica para ele com base nas preocupações que ele nos trouxe", disse.

Haddad também evitou responder se a inclusão do debate de JCP no PL dos fundos poderia atrapalhar a votação da proposta, conforme aventaram governistas no Congresso. O ministro respondeu que quem julgaria essa questão seria o próprio relator. Ponderou depois, contudo, que se houver uma forma de "resolver o problema todo amanhã, melhor". "Nós estamos dando apoio técnico para o Congresso tomar melhor decisão. O julgamento política da conveniência ou não cabe ao Congresso na sua relação com o Planalto julgar. Mas teremos que enfrentar até o fim do ano todos esses temas", disse. O ministro ainda elogiou Pedro Paulo, a quem classificou como "técnico e sóbrio".