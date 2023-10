'Faz sentido' a Petrobras voltar a olhar a Venezuela e a Bolívia, afirma Prates

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, entende que "faz sentido" a companhia avaliar oportunidades de negócios na Venezuela e na Bolívia, por causa do potencial dos dois países no setor petrolífero. O executivo negou que a questão seja influenciada por visões políticas.

Quanto à Bolívia, o presidente da Petrobras destacou a importância de parcerias com o país na área do gás. "Nós temos um gasoduto, temos uma ponte ligando a Bolívia, e os regimes contratuais foram se deteriorando a ponto dos investimentos terem caído. Aparentemente, as reservas locais acabaram, mas ainda há reservas de gás no país, importantes para conectar a oferta com São Paulo."