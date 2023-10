EUA: Ford e GM demitiram mais 500 trabalhadores diante de entraves em negociação com sindicato

A Ford e a General Motors demitiram mais 500 trabalhadores na última semana, em repercussão da greve da United Auto Workers (UAW).

Na noite desta segunda-feira, 2, a Ford disse que desativou duas fábricas onde os trabalhadores abandonaram o trabalho na sexta-feira. O trabalho também foi interrompido em outras duas fábricas, resultando na demissão de cerca de 330 funcionários, disse a empresa. A GM demitiu 130 trabalhadores em uma fábrica perto de Cleveland e mandou para casa outros 34 no centro de Indiana, disse a montadora ontem.

No geral, cerca de 25 mil trabalhadores do UAW estão em greve em instalações de propriedade da Stellantis, controladora da GM, Ford e Chrysler. O sindicato iniciou as paralisações de trabalho depois de não conseguir chegar aos termos dos novos contratos de trabalho. As negociações continuam travadas desde que o sindicato ampliou a greve na sexta-feira para incluir a fábrica da Ford Chicago e uma fábrica de SUVs da GM em Lansing, Michigan.