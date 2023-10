BIS relata progressos na implementação global das reformas de Basileia III

O Banco de Compensações Internacionais (BIS), uma espécie de "banco central dos bancos centrais", informou nesta terça-feria, 3, que a comunidade internacional teve "bons progressos" no processo de implementação das reformas de Basileia III desde a última atualização, no final de setembro do ano passado.

Segundo o BIS, cerca de 1/3 das jurisdições implementou todas ou a maioria das novas regras, enquanto a maioria delas já divulgou o esboço das novas normas. "Na sua reunião de 11 de setembro de 2023, os membros do GHOS, o órgão de supervisão do Comitê, reafirmaram por unanimidade a sua expectativa de implementar todos os aspectos do Quadro de Basileia na íntegra, de forma consistente e o mais rapidamente possível", afirma o BIS.