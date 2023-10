ANP não quer deixar brechas na revisão do preço de referência, diz Saboia

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Rodolfo Saboia, afirmou que o regulador está analisando a atualização do preço de referência de forma muito cuidadosa, pois impacta de forma oposta os segmentos do setor de óleo e gás. Sem citar um prazo para que haja uma definição sobre o tema, Saboia disse que a questão está sendo tratada com todo rigor que o rito regulatório requer para que não haja "brechas" na regulação.

"Tudo tem que ser muito bem pesado e, por isso, a agência está sendo muito cuidadosa no encaminhamento dessa questão, pois impacta de forma oposta os dois lados do mercado downstream e upstream e tudo isso tem que ser contemplado nesse processo, por isso a questão está sendo tocada com todo rigor que o rito regulatório requer, para que não haja nenhuma brecha, do ponto de vista da regulação", disse em audiência pública no Senado.

O Preço de Referência do Petróleo (PRP) é divulgado mensalmente pela agência reguladora e leva em conta uma variedade dos diversos campos de petróleo do País, tendo como base as médias mensais das cotações do petróleo de referência, o Brent, e de derivados. A revisão, contudo, começou a ser discutida após o governo derrubar o prazo de oito anos entre as alterações dos cálculos, como era previsto anteriormente.