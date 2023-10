Secex revisa projeção de saldo da balança em 2023 de US$ 84,7 bi para US$ 93 bi

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) atualizou para cima a projeção para o resultado da balança comercial brasileira em 2023. Agora, a expectativa é de que o ano feche com um saldo positivo de US$ 93 bilhões, ante US$ 84,7 bilhões da previsão anterior. Essa é a segunda revisão feita pela pasta. A projeção inicial era de um superávit de US$ 84,1 bilhões, ante US$ 61,5 bilhões do saldo fechado em 2022. Pela previsão atualizada, o avanço em relação ao ano passado seria de 51,2%.

Como mostrou nesta segunda-feira, 2, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 8,904 bilhões em setembro. O valor foi alcançado com exportações de US$ 28,431 bilhões e importações de US$ 19,527 bilhões.