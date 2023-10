PIX, real digital e contas: superapp vai substituir aplicativos dos bancos

O Banco Central (BC) prepara um superapp para concentrar todas as funcionalidades financeiras. A ideia é substituir os aplicativos dos bancos e ter PIX, real digital e contratações de empréstimos e investimentos em uma só plataforma, segundo explicou Roberto Campos Neto, presidente da instituição, na manhã desta segunda-feira, 2.

Chamado de agregador financeiro, a plataforma é um passo seguinte ao open finance. O processo busca reunir informações sobre todas as contas e operações financeiras dos brasileiros em um mesmo banco de dados, o qual servirá de base para ter todas as operações em um único aplicativo.

"É pensar que, em algum momento no futuro, você vai ter apenas um app no celular. Vai abrir através do open finance e ele vai puxar todos os dados de todos os bancos e, se quiser fazer pix, vai escolher se é débito ou crédito, e ainda vai aparecer o saldo de todas as contas bancárias para escolher por qual fazer", explicou Campos Neto durante o café da manhã com a Associação Brasileira de Câmbio (Abracam).