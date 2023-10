Petróleo cai e WTI cede 2%, com dólar forte e realização antes de reunião da Opep+

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda, prolongando as perdas para três sessões seguidas, com a valorização do dólar intensificando um movimento de realização de lucros antes da reunião da Organização dos Países Produtores de Petróleo e aliados (Opep+). O movimento ocorreu mesmo após acordo provisório de última hora que evitou uma paralisação (shutdown) do governo dos EUA no curto prazo, ainda que a disputa sobre uma solução definitiva em torno de recursos para financiar a máquina pública americana siga no radar.

O barril do petróleo WTI para novembro cedeu 2,17% (US$ 1,97), a US$ 88,82 na New York Mercantile Exchange (Nymex), enquanto o do Brent para dezembro recuou 1,62% (US$ 1,49), em US$ 90,71, na Intercontinental Commodity Exchange (ICE).

O dólar forte pesou hoje nos contratos. O petróleo estava sendo negociado em níveis muito altos e já havia começado a perder impulso, "então talvez o que estejamos vendo seja um caso de realização de lucros, dada especialmente a proximidade com a reunião da Opep+ na quarta-feira", escreveu Craig Erlam, analista sênior de mercados da Oanda.