Morre o publicitário Paulo Giovanni, que comandou o grupo Publicis no Brasil, aos 72 anos

O publicitário Paulo Giovanni, um dos principais nomes da propaganda brasileira que começou a carreira como radialista e passou pela TV antes de se aventurar na área, morreu no domingo, 1º de outubro, aos 72 anos. No início de sua trajetória profissional, ele apresentou programas na Rádio Tupi e na rádio e TV Globo.

No mercado publicitário, Giovanni esteve à frente da agência Leo Burnett Tailor Made em seu momento de fusão e foi chairman do Grupo Publicis no Brasil.

Atualmente, Giovanni era sócio nas empresas POP e Seven Trade, além da AKM. Pelo histórico do mercado publicitário, o empresário foi homenageado pela Academia Brasileira de Marketing (Abramark) e seu nome foi inserido no "hall da fama" da propaganda nacional.