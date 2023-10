Diretora do Fed diz que deve ser 'apropriado' subir mais juros e mantê-los em nível restritivo

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman afirmou nesta segunda-feira, 2, que considera "apropriado" elevar mãos juros e mantê-los em "nível restritivo por algum tempo" a fim de que a inflação volte à meta de 2%. Ela falou em evento da Mississippi Bankers Association e da Tennessee Bankers Association, e comentou que a inflação "continua muito elevada" no país.

Michelle Bowman disse que a leitura mais recente do índice de gerentes de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) nos EUA mostrou que a inflação respondia em parte aos preços mais altos do petróleo. "Eu vejo um risco continuado de que os preços altos de energia possam reverter parte do progresso visto na inflação nos últimos meses", advertiu.

Ao mesmo tempo, a economia "tem se mantido forte" no momento em que o Fed aperta a política monetária, com crescimento "em ritmo sólido" do Produto Interno Bruto (PIB). Os gastos dos consumidores "permanecem robustos" e o setor imobiliário parece continuar a reagir. O dado mais recente mostrou também um mercado de trabalho "com ganhos sólidos".