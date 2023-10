Com alerta em IR, receitas administradas frustram em R$ 7,2 bi até agosto, destaca Tesouro

A arrecadação com receitas administradas, que fechou em R$ 953,5 bilhões de janeiro a agosto, sofreu com uma frustração de R$ 7,2 bilhões (-0,75%) em relação à estimativa que havia sido feita pelo governo federal em julho. O valor é destacado pelo Tesouro Nacional no Relatório de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais do 2º quadrimestre de 2023, publicado nesta segunda-feira, 02. O dado vem em linha com o cenário já exibido nas divulgações mensais de arrecadação. Na semana passada, a Receita apontou um recuo real de 4,14% na arrecadação de impostos e contribuições federais de agosto - o terceiro mês consecutivo de queda.

O Tesouro colocou a frustração na arrecadação como um dos principais "desvios", em termos nominais, dos componentes do resultado primário obtido pelo governo central até o encerramento do 2º quadrimestre de 2023. A comparação se dá pelas estimativas que compuseram a meta indicada no decreto 11.621/2023, ato publicado no fim de julho que detalhou os bloqueios no orçamento para cumprimento do teto de gastos, relativo aos dados até o 3º bimestre (até junho) deste ano.

No decreto, a expectativa era de que a União arrecadaria, em recursos administrados pela Receita, R$ 960,692 bilhões, contra R$ 953,462 bilhões do resultado realizado. Os principais problemas estão na arrecadação do Imposto de Renda, com desvio negativo de R$ 5,2 bilhões, e do Imposto de Importação, cuja receita foi frustrada em R$ 1,6 bilhão, descreve o Tesouro.