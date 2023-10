Canal do Panamá reduz limite diário de trânsito de cargueiros diante da falta de chuvas

A Autoridade do Canal do Panamá disse que reduzirá o limite diário permitido para navios que transitam pela hidrovia global devido à continuidade da seca, de acordo com comunicado.

A partir de 1 de novembro, a empresa administradora do canal permitirá a reserva de slots para trânsito de apenas 30 navios por dia, abaixo do limite de 31 navios por dia estabelecido em julho. A distribuição será de oito eclusas para cargueiros Neopanamax e 22 eclusas para as embarcações Panamax.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O canal normalmente recebe cerca de 36 navios por dia em condições normais de operação.