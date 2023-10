Campos Neto volta a elogiar manutenção da meta de inflação em 3%

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a elogiar nesta segunda-feira, 2, a manutenção da meta central de inflação em 3% nos próximos anos. Ele repetiu a avaliação de que o aumento da meta reduziria o grau de liberdade da política monetária, uma vez que as expectativas não apenas convergiriam para a meta mais alta, como incorporariam um prêmio pelo risco de o governo voltar a mexer no objetivo.

"Foi uma decisão correta", disse Campos Neto, durante evento da Abracam, associação que representa as corretoras de câmbio. "O governo brasileiro faz bem em manter a meta de inflação na meta de 3%", reiterou.

Embora tenha chamado a atenção para a piora da inflação no mundo por conta, principalmente, do aumento do petróleo, Campos Neto ponderou que, em geral, a inflação está em situação benigna no Brasil por conta da desinflação dos alimentos.